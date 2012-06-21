Звіт «Глобальні емоції Gallup 2017» надає результати вимірювань щоденного позитивного та негативного досвіду людей з 142 країн, визначаючи «what makes a life worth living (те, що робить життя гідним)».
Розуміння емоційного стану країни є індикатором для визначення її перспектив. За даними аналітиків Corestone Corp, впродовж кількох років країни Латинської Америки домінують (7 з ТОП-10 у 2016 році ) за кількістю позитивних емоцій.
Історично країни на Близькому Сході та в Північній Африці мають найнижчий показник позитивного досвіду; також в аутсайдерах рейтингу у 2016 році були пострадянські держави. Так, до переліку країн, у яких спостерігається найнижчий рівень позитивних емоцій, увійшли ті, що переживають внутрішні та зовнішні конфлікти. Серед них — Ємен, Ірак, Туреччина й Україна.
Як свідчать дані досліджень, негативні емоції у світі зростають: глобальний показник Negative Experience Index стабільно збільшується останні 10 років.
До рейтингу країн з найбільшим негативним досвідом увійшли Ірак, Південний Судан, Іран, Ліберія, Центральна Африканська Республіка, Того, Чад, Сьєрра Леоне, Уганда та Габон.