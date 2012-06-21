Проект комплексної муніципальної картки ужгородця напередодні презентували заступник начальника філії Закарпатського обласного управління "Ощадбанку" Максим Гордійчук, начальник відділу платіжних карток цієї фінансової установи Сергій Кисиличин та керуючий одного з територіальних відділень Закарпаття Василь Черешня.
Міський голова Богдан Андріїв і його заступник з цікавістю висухали повідомлення, як найпотужніший державний банк із понад 60-літнім досвідом проводить радикальне оновлення послуг.
Серед пропозицій банку — універсальна картка міжнародного зразка, яка виконуватиме, через приєднання до неї різних додатків не лише банківські, а й багато інший функцій.
Власник картки зможе отримувати пенсію, зарплату, стипендію, соціальні виплати, користуватися кредитною лінією, нон-стоп онлайн-обслуговуванням, у тому числі через мобільний додаток. Можна буде цілодобово користуватися службою підтримки, консультування, розраховуватися в мережі Інтернет за комунальні послуги тощо.
Картка зможе слугувати електронним квитком – при реалізації нещодавно прийнятого закону щодо перевезень; міститиме всю інформацію про надані пільги, субсидії; передбачатиме знижки, бонуси у магазинах, аптеках, закладах-партнерах; міститиме електронно-цифровий підпис власника; буде доступом до електронної медичної картки, тобто даватиме медикам доступ до всього анамнезу захворювань пацієнта, інформації, які використовувалися медикаменти, особливості, скажімо щодо алергії на певні ліки тощо. Спростить надання ужгородцям пільг, призначення адресної допомоги, дасть можливість моніторити заборгованість за спожиті послуги та чимало іншого.
Як зазначалося в ході зустрічі, картку можна буде отримати кожному ужгородцю віком від 16 років.
Впровадження і розвиток системи додатків сприятиме також встановленню електронних терміналів у міському транспорті, медичних закладах, навіть в установах органів державної та місцевої влади. Загалом проект спрямований на те, аби стати ще на крок ближче до Європи. Такі проекти до сьогодні вже впроваджені у Києві, Львові, Чернівцях, повідомила прес-служба Ужгородської міської ради.