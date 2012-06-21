Влада Каталонії заявила, що на референдумі за незалежність від Іспанії проголосували 90% виборців. Про це повідомляє BBC.
«Каталонські чиновники заявили, що 90% тих, хто проголосував, підтримали незалежність у неділю. Явка становила 42,3%», — йдеться в повідомленні.
Після цього понад 40 профспілок та каталонських об'єднань оголосили загальнонаціональний страйк 3 жовтня у зв'язку з «серйозним порушенням прав і свобод».
1 жовтня у Каталонії проходив референдум про незалежність від Іспанії, який центральна влада вважає незаконним.
Іспанська поліція намагалася заблокувати голосування. В результаті сталися сутички, в яких постраждали сотні людей.