Перший цього року зимовий спортивно-розважальний захід «Іковель-2019» відбувся на Новопсковщині. Катання на санчатах і лижах, тюбінгах та сноубордах з гори Пристін влаштували за доброю традицією поблизу села Ікове.
Хоч, як розповідають організатори, усе почалося із прибирання снігу. Напередодні та вранці довелося попрацювати для комфортного проведення заходу: було розчищено дорогу, підготовлено місце для стоянки автомобілів, означено трасу та надуто тюбінги.
«Ранкових екстремалів виявилось небагато, але то був тільки початок. Щогодини учасників ставало дедалі більше. Дорослі згадали свої безтурботні літа, а малеча впевнено почувалася на трасі і з кожним новим підйомом-спуском ставила рекорди спритності та рішучості. Усі, хто був сьогодні на Іковелі, — молодці. Вони показали приклад згуртованості, порядності, ввічливості та чудової фізичної форми!» — діляться враженнями новопсковці.
Люди дякують за задоволення спортивному сектору Новопсковської об’єднаної територіальної громади — першої на Луганщині.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»