Перший цього року зимовий спортивно-розважальний захід «Іковель-2019» відбувся на Новопсковщині. Катання на санчатах і лижах, тюбінгах та сноубордах з гори Пристін влаштували за доброю традицією поблизу села Ікове.

Хоч, як розповідають організатори, усе почалося із прибирання снігу. Напередодні та вранці довелося попрацювати для комфортного проведення заходу: було розчищено дорогу, підготовлено місце для стоянки автомобілів, означено трасу та надуто тюбінги.

Уперше самому скотитися з високої гірки трохи страшно. Фото зі сторінки Новопсковської ОТГ у Фейсбуці

«Ранкових екстремалів виявилось небагато, але то був тільки початок. Щогодини учасників ставало дедалі більше. Дорослі згадали свої безтурботні літа, а малеча впевнено почувалася на трасі і з кожним новим підйомом-спуском ставила рекорди спритності та рішучості. Усі, хто був сьогодні на Іковелі, — молодці. Вони показали приклад згуртованості, порядності, ввічливості та чудової фізичної форми!» — діляться враженнями новопсковці.

Люди дякують за задоволення спортивному сектору Новопсковської об’єднаної територіальної громади — першої на Луганщині.

Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»