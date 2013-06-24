Держава Катар готова посприяти в поверненні з рф незаконно вивезених українських дітей. Про це Прем’єр­міністр Денис Шмигаль заявив на брифінгу із Прем’єр­міністром — міністром закордонних справ Держави Катар шейхом Мохаммедом бін Абдулрахман бін Аль Тані у Києві, повідомляє Укрінформ.

Український Прем’єр зазначив, що обговорив з катарським колегою важливі питання, зокрема відбудову України, реалізацію конкретних кроків запропонованої Президентом Володимиром Зеленським формули миру в сегментах продовольчої, енергетичної безпеки, повернення полонених і депортованих.

Прем’єр­міністр Катару повідомив, що його країна надає 100 мільйонів доларів на подолання гуманітарної кризи в Україні і 20 мільйонів доларів — для забезпечення африканських країн продовольством.

«Наш державний правитель готовий надавати гроші і вже спрямував 100 мільйонів доларів для подолання нинішньої кризи. Гроші можна витрачати на відбудову зруйнованої інфраструктури та для забезпечення питною водою людей у постраждалих регіонах», — сказав він.