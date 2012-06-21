Катар спростив порядок оформлення візових документів для громадян 80-ти держав, в тому числі і України.
Про це повідомляє Департамент консульської служби Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.
«Міністерство внутрішніх справ і Управління з питань туризму Держави Катар повідомили про прийняття рішення про введення з 09.08.2017 року спрощеного режиму оформлення візових документів для в'їзду в Катар для громадян 80-ти країн світу, в т.ч. для громадян України», – йдеться в повідомленні.
Відповідно до нових процедур, громадяни України звільняються від необхідності заздалегідь оформляти необхідні документи для в'їзду в Катар – вони зможуть отримувати візу по приїзду в країну терміном дії на 30 днів з таким же терміном перебування в країні, який може бути продовжений на аналогічний період. Віза може бути оформлена як разова, так і багаторазова.