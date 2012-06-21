До Одеси прибули два нові малі броньовані артилерійські катери. Після випробувань їх буде введено до бойового складу флоту. Після цього наші ВМС матимуть уже шість таких катерів. Командирами суден стали лейтенанти — цьогорічні випускники, які за короткий термін служби показали високий рівень знань і навичок.
«Надходження нових катерів — реальний крок до відновлення бойового потенціалу флоту. Дуже задоволені, що «Кузня на Рибальському» постачає продукцію у встановлені терміни, швидко враховує зауваження, які виникають під час випробувань», — повідомив командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Ігор Воронченко.
Він підкреслив, що інші важливі завдання українських ВМС — розбудова інфраструктури базування флоту зокрема на Азовському морі та формування тактичних груп для захисту морського узбережжя, повідомляє прес-служба Міноборони.
Для потреб флоту будують катери й іншого типу. Завершують технічне проектування ракетного катера.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»