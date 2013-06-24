14 грудня в форматі онлайн, під головуванням Урядової уповноваженої з питань гендерної політики Катерини Левченко відбулося чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з питань протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією росії проти України, та надання допомоги постраждалим (далі - МРГ). Про це повідомляє Урядовий портал.

Метою засідання була підготовка до звітування за результатами виконання Імплементаційного Плану реалізації Рамкової програми співробітництва між Урядом України та ООН щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом (далі – Імплементаційний План) в 2023 році.

Під час засідання:

● презентовано оновлену версію Імплементаційного плану;

● представлено форму для звітування щодо виконання Імплементаційного Плану в 2023 році на конкретних прикладах по кожному з 5-ти напрямів;

● обговорено особливості звітування за результатами роботи Таск-форс групи щодо розробки та впровадження тренінгів в межах реалізації Імплементаційного плану та роботи підгруп МРГ;

● обговорено функціонування Платформи для консультацій з постраждалими, її діяльність в 2023 році, особливості звітування за 2023 рік та плани на 2024 рік.

Участь в засіданні взяли понад 120 учасників та учасниць з центральних органів влади, обласних військових адміністрацій, міжнародних та громадських організацій.