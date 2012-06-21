Росія свідомо спонсорує тероризм на окупованих нею українських територіях, застосовує тортури до затриманих українців і незаконно утримує бранців. Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив на спільному брифінгу з головою Служби безпеки України Василем Грицаком, який вони влаштували для представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні.

Дипломатам презентували шість збірок свідчень 435 полонених про катування їх під час незаконного тримання на сході України. Василь Грицак повідомив, що СБУ з перших днів війни вживала багато заходів для документування нелюдського ставлення й катувань українських військових і мирних громадян з боку російських військових, найманців, а також представників так званих «воєнізованих формувань».

«Збірки видано трьома мовами — українською, російською та англійською. Вони складаються з двох частин: у першій — свідчення про факти воєнної агресії Російської Федерації проти України, у другій — дані про фізичне насилля й морально-психологічне знущання над полоненими. Ті, хто був у полоні, кажуть, що з особливою жорстокістю катували російські найманці з Кавказу, так звані кадировці. Уже є свідчення понад тисячі осіб, і готують нову брошуру зі свідченнями людей, які зазнали катувань на території окупованого Криму. СБУ готова надати всі матеріали міжнародним організаціям, які допомагатимуть донести правду про події на окупованих територіях», — наголошує Василь Грицак.

Він зауважив: велика проблема полягає в тому, що представників міжнародних організацій не допускають до місць утримання бранців. А це означає, що російська окупаційна влада боїться показати ті місця, де фактично за надуманими звинуваченнями утримують наших бранців у нелюдських умовах. Вони перебувають там без будь-якого правового статусу.

Голова СБУ наголосив, що РФ свідомо блокує переговори зі звільнення українців, яких незаконно утримують у тимчасово окупованих Криму і частині Донбасу, а також на території Росії. «Саме тому в процесі звільнення заручників і політв’язнів величезне значення для України має міжнародна підтримка. Україна готова йти на безпрецедентні кроки для повернення всіх бранців додому.

З початку війни на Донбасі вдалося повернути або знайти понад 3 тисячі 224 українських полонених. З 2014 року при СБУ створено й активно діє Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників і встановлення місця перебування безвісти зниклих в районі проведення АТО. І саме завдяки копіткій праці співробітників цього центру, волонтерів, військових, прокуратури й інших структур бранці повертаються додому», — зауважив він.

«У нас є багато задокументованих фактів, коли катування відбувалися на території РФ. Тобто полонених бійців перевозили в Росію і під керівництвом працівників спецслужб, як правило ФСБ, допитували, жорстоко катували, потім повертали на Донбас. Багатьох із тих, хто катував наших бійців, ідентифіковано, і я переконаний, що настане час і ми зможемо притягнути їх до кримінальної відповідальності. Декого з них знаємо за позивними», — додав голова СБУ.

А Павло Клімкін закликав іноземних дипломатів порушувати на кожній зустрічі з представниками влади РФ питання визволення українських заручників і політичних в’язнів, а також окупованих українських територій. «Не несподіванка, що тортури стали частиною російської дійсності, як це було за часів Сталіна або навіть раніше. І те, чого ми від вас потребуємо, не зводиться лише до висловлення жалю стосовно наших хлопців. Нам треба від вас, щоб кожна розмова з росіянами починалася з того, що Росія повинна залишити Україну і звільнити тих, кого незаконно утримує», — звернувся до дипломатів міністр. І попросив також згадувати імена українських заручників та політв’язнів.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»