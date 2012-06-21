Вчені заявили про те, що щоденне вживання кави допомагає запобігти ризику смерті від багатьох захворювань і продовжити життя, повідомляє EurekAlert.
У ході дослідження вчені спостерігали за майже 186 тисячами американців різного етнічного походження у віці 45-75 років, які відповідали на запитання про свій стиль життя, дієту та медичні показання. Дослідники проводили спостереження протягом 16 років і оновлювали дані приблизно кожні п'ять років. Під час дослідження 31% добровольців померли, основними причинами смерті були серцеві захворювання і рак.
Як відзначають дослідники, кава допомагає знизити ризик смерті від серцевих захворювань, інсультів, раку, діабету, захворювань дихальних шляхів та нирок. Ризик смерті від цих захворювань у людей, які п'ють по чашці кави щодня, на 12% нижче, ніж у тих, хто кави не п'є, у тих, хто п'є по дві-три чашки – на 18% нижче.
Варто відзначити, що результати дослідження не залежали від того, містив напій кофеїн чи ні.
«Кава містить багато антиоксидантів і фенольних сполук, які відіграють важливу роль в профілактиці раку», — пояснила результати дослідження співавтор дослідження Вероніка Сетяван.