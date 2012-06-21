Невдовзі буде розроблено план заходів із забезпечення авіакомпаній і зацікавлених структур Казахстану регіональними пасажирськими літаками Ан-148 та Ан-158, а також з надання послуг з авіаперевезень надважких і великогабаритних вантажів. Це стало результатом 13-го засідання спільної Міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва. Крім того, домовлено активізувати взаємодію ДК «Укрспецекспорт» і ТОВ «Казахстанська авіаційна промисловість» щодо створення на базі Авіаційно-технічного центру в Астані сервісного центру з технічного обслуговування літаків сімейства Ан. «Плануємо завершити узгодження проекту угоди між КМУ та урядом Казахстану про виробничу кооперацію в авіабудуванні і підготувати його до підписання», — наголосив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко
Перспективи мають і спільні дослідження використання космічного простору, повідомляє прес-служба урядовця.