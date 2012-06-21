Поки війська Московії атакують Вейшнорію, Казахстан підготував Кремлю ніж у спину. Нурсултан Назарбаєв оголосив детальний план переходу з кирилиці на латиницю.
Про це на своїй сторінці у Фесбук написав політолог Сергій Таран.
«Це зараз третя тема колективних обурень серед московитських еліт,– після «прєдатєля» Трампа та України...
А уявляєте, яку роботу треба виконати, аби перевести всю документацію, підручники, художню літературу з одного алфавіту на інший! Наша реформа освіти у порівнянні з цим просто дитячі забавки.
Але заради втечі від «руского міра» казахи готові на все. До них такі самі переходи на латиницю здійснили Азербайджан, Молдова, Туркменістан, Узбекистан...
Думаю, коли «рускій мір» припікає, бідні сусіди, аби бути подалі, готові переходити і на китайські ієрогліфи, і на письмо майя», – жартує політолог.