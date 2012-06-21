Хірурги Інституту Шалімова дістали з шиї пацієнта дерев'яну тріску завдовжки
Лікарі вже називають Сергія Рубцова «ходячим дивом» української медицини.
На зйомках з операційної, котрі робили з навчальною метою для майбутніх хірургів, чути, як один із медиків реагує на витягнений з тіла пацієнта предмет: «Йо-пе-ре-се-те».
Операцію проводили п'ятеро фахівців і тривала вона півтори години.
З шиї чоловіка, крім величезного шматка деревини, витягли ще з десяток дрібних друзок.
Лікарі зізнаються, що за свою кар'єру такого ще не бачили — до того ж жодна скалка не зачепила ні судин, ні трахеї, ні нервів.
«До сонної артерії вона не дістала буквально міліметр-два, якраз упоперек між хребтом і харчоводом. Складність операції в тому, що навіть діставати дуже ризиковано, бо можна травмувати ці структури. Завдяки тому, що ми знаходимося у багатопрофільному закладі, це можливо — були задіяні всі фахівці», — пояснив хірург Андрій Ратушнюк.
Сам Сергій розповідає, що тріска відлетіла од верстата на деревообробному підприємстві, де він працює.
«Такий кілочок принесли, я думаю — куди воно могло там улізти? Деревину завезли додому, поклали в сервант. Дивуюся, як я ходив із тією дровинякою, як вона мені не заважала», — каже пацієнт. Одразу після травмування у Рівному Сергієві вийняли з шиї частину кілка, але коли чоловікові стало гірше, зрозуміли, що дістали не все. Оперувати ж такий випадок не наважилися. Однак це зробили столичні медики — і вже цього тижня Сергія виписують із лікарні та відпускають додому — на Рівненщину.