У Кенії набула чинності заборона використовувати поліетиленові пакетів, передає ВВС. Згідно із законом, за виготовлення, продаж і використання пакетів загрожує штраф до 38 тисяч доларів або тюремне ув'язнення на строк до чотирьох років.
Виробники, які використовують поліетилен для упаковки продуктів, звільняються від заборони. Але є певна невизначеність щодо того, як споживачі будуть пристосовуватися до життя без поліетиленових пакетів, які зазвичай надаються безкоштовно в магазинах.
Туристи, які прибувають до Кенії з пластиковими пакетами, повинні будуть залишити їх в аеропорту відповідно до нових правил.
В уряді Кенії заявили, що заборона допоможе захистити навколишнє середовище.
Виробники поліетиленових пакетів стверджують, що через заборону роботу втратять близько 80 тисяч осіб.
Між тим, днями Верховний суд країни відхилив позов, поданий двома імпортерами пластикових пакетів, у якому вони закликали відмовитися від заборони. Суд постановив, що екологічні проблеми важливіше комерційних інтересів.
Кенійці використовують 24 млн пакетів в місяць. Це третя спроба уряду країни за останні 10 років заборонити пластикові пакети. Деякі африканські країн раніше оголосили поза законом пластикові пакети, зокрема, Руанда та Еритрея.