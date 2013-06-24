Заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Людмила Сугак, заступник Міністра юстиції України Олена Висоцька та заступник Міністра юстиції України Олександр Банчук провели зустріч із представниками Проекту ЄС «Pravo-Justice II», агентством «Expertise France Groupe AFD» та Представництвом ЄС в Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.

На початку зустрічі голова Проекту Оксана Цимбрівська представила робочий план третьої фази Проекту («Pravo-Justice III»).

Людмила Сугак висловила подяку представникам Проекту за підтримку, яка надавалась в рамках другої фази, а також сподівання на подальшу плідну співпрацю під час реалізації третьої фази Проекту, зокрема в частині долучення до імплементації Ukraine Facility/Ukraine Plan на 2024-2027 роки по блокам «судочинство» та «банкрутство».

Олександр Банчук виступив з питанням подальшої підтримки цифрового інструменту «Онлайн моніторинг» для збору та аналізу інформації в межах роботи над моніторингом нормативно-правових актів.

Під час зустрічі також було порушено питання надання міжнародної технічної допомоги у пенітенціарній сфері.

За словами Олени Висоцької наразі для пенітенціарної системи України актуальними залишаються такі питання: