Заступники Міністра юстиції України Ірина Мудра та Сергій Орлов провели робочу зустріч із представниками Програми USAID «Справедливість для всіх». Від Програми USAID «Справедливість для всіх» участь у заході взяли Девід Майкл Вон — керівник Програми та радниця з юридичних питань Ольга Ніколаєва. Про це повідомляє Урядовий портал.

Основна тема зустрічі — розробка та імплементація міжнародного компенсаційного механізму, шляхи його застосування для виплати компенсацій постраждалим від агресії рф фізичним, юридичним особам, а також державі Україна. Також сторони обговорили запуск проєкту створення спеціалізованого комерційного арбітражу як невідʼємного заходу з відбудови України та залучення інвестицій.

Ірина Мудра зазначила, що наразі вже існує міжнародний Реєстр збитків, який є однією з трьох ключових складових такого Механізму. Тривають обговорення щодо впровадження цифрової платформи для запуску Реєстру. Рада Європи надає консультативну та іншу підтримку для напрацювання і запровадження найкращих рішень щодо запуску Реєстру збитків.

Заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов повідомив, що наразі триває робота зі створення механізму подачі заяв до міжнародного Реєстру онлайн. Він буде інтегрований із національними реєстрами України.

Під час зустрічі сторони торкнулись і питання застосування різноманітних міжнародних механізмів для стягнення активів країни-агресорки рф, які розміщені за кордоном, а також обговорили хід судової реформи в Україні та визначили подальші кроки щодо опрацювання проекту створення спеціалізованої установи з розгляду комерційних спорів.

Українська сторона подякувала USAID за продуктивну співпрацю у реалізації спільних проектів, які враховують вимоги воєнного часу.

Представники Програми USAID «Справедливість для всіх», зі свого боку, підтвердили готовність і надалі надавати необхідну підтримку Україні.