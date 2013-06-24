Міністр юстиції України Денис Малюська, його заступник Олена Висоцька, а також Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко провели зустріч із представниками Департаменту у справах виконання рішень Європейського суду з прав людини Ради Європи. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час зустрічі обговорили прогрес виконання рішень ЄСПЛ у низці груп справ. Зокрема, розглянули питання:

1. Невиконання чи тривале виконання рішень національних судів.

Наразі вирішення потребують питання:

кадрового дефіциту у судах;

впровадження засобів правового захисту від надмірної тривалості судових проваджень;

повного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;

подальшого впровадження та широкого використання альтернативних (позасудових) засобів врегулювання спорів.

Наразі в Україні вже прийнято Закон «Про медіацію», який визначає правові засади та порядок проведення медіації як одного із видів альтернативного (позасудового) врегулювання спорів. Крім того, у Верховній Раді зареєстровано законопроекти, спрямовані на впровадження безпечного та ефективного електронного (дистанційного) способу розгляду судами справ в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

2. Неналежні матеріально-побутові умови тримання під вартою.

«В Україні триває реформа пенітенціарної системи. Зокрема, однією зі стратегічних цілей «Стратегії реформування пенітенціарної системи до 2026 року» є створення належних умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту. Вона спрямована на створення гуманного середовища, безпечності тримання, забезпечення прав засуджених та осіб, узятих під варту, приведення матеріально-технічного забезпечення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів і умов тримання до вимог національного законодавства та міжнародно-правових актів», — поінформувала заступник Міністра юстиції України Олена Висоцька.

Крім того, у цьому напрямі було розроблено законопроекти, якими пропонується змінити існуючий перелік видів покарань та запровадити пробаційний нагляд; прийнято наказ, згідно із яким засудженим та особам, узятим під варту, дозволено мати низку пристроїв та предметів, а також продуктів харчування для користування в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань.

3. Невиконання чи тривале виконання рішень національних судів.

Міністерством юстиції спільно з іншими державними органами було переглянуто та доопрацьовано План заходів з реалізації Національної стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація, на період до 2022 року, яка наразі очікує схвалення Кабінетом Міністрів України.

Також у Верховній Раді зареєстровано законопроекти, спрямовані на удосконалення механізму судового контролю за виконанням рішень судів.

Загалом під наглядом Комітету Міністрів Ради Європи перебуває 763 рішення Європейського суду у справах проти України. З початку повномасштабної війни в Україні закрито 88 рішень.

«Проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо оновленого Плану заходів містить чіткі завдання, спрямовані на: визначення загальної суми боргу за рішеннями національних судів та її погашення або компенсації; перегляд соціально орієнтованого законодавства; створення додаткових механізмів виконання рішень судів щодо підприємств, які перебувають під дією мораторіїв; а також розроблення механізму щодо удосконалення судового контролю. Прийняття розпорядження дозволить продовжити роботу над вирішенням проблеми накопичення боргів держави у зв’язку з невиконанням рішень національних судів, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація», — поінформувала Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

Міністр юстиції України Денис Малюська у свою чергу зазначив, що Уряд України не припиняє звітувати про виконання рішень Європейського суду з прав людини, навіть незважаючи на проведення військових дій. І продовжуватиме рухатися вперед для досягнення відчутного прогресу у цьому напрямі.