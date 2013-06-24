Королівство Нідерланди спільно з Програмою розвитку ООН (ПРООН) розширять підтримку Державної служби України з надзвичайних ситуацій у питаннях протимінної діяльності. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це йшлося під час зустрічі керівництва Міністерства внутрішніх справ України та ДСНС України з Міністром торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Джеффрі ван Левеном і Постійним представником ПРООН в Україні Яко Сільє.

Заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий розповів партнерам, що близько 174 тис. кв. км, тобто майже третина території України, є потенційно замінованою. Він підкреслив, що це становить колосальну небезпеку для цивільних громадян, для ефективної роботи агросектору, розвитку економіки.

Прискорити процес розмінування допомагає сучасна техніка й новітнє обладнання, пояснив заступник Міністра.

«31 машину механізованого розмінування отримала ДСНС цьогоріч. Це значно пришвидшило наш рух в очищенні української території від російської вибухівки. Україна щиро вдячна всім міжнародним партнерам, які надають підтримку і різноманітну допомогу в протимінній діяльності, адже це все збережені життя і здоров’я наших людей», - зазначив Богдан Драп’ятий.

У той же час він наголосив, що, зважаючи на масштаби мінувань і триваючу російську збройну агресію, Україна потребує подальшої підтримки з боку партнерів.

Заступник голови ДСНС Роман Примуш повідомив, що Нідерланди систематично допомагають українським надзвичайникам і з початку повномасштабної збройної агресії рф уже надали значну матеріально-технічну підтримку.

Водночас заступник голови ДСНС Андрій Даник проінформував, що пріоритетними напрямками робіт із розмінування є відновлення роботи критичної інфраструктури, очищення сільськогосподарських угідь і найголовніше – забезпечення безпеки цивільних громадян у деокупованих містах і селах.

Міністр торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Джеффрі ван Левен заявив, що протимінна діяльність є критично важливим кроком до забезпечення безпечного та процвітаючого середовища для бізнесу та сільського господарства, основ процвітаючої економіки.

«Наш внесок відображає нашу відданість підтримці України у створенні безпечного та продуктивного ландшафту, який є фундаментальним як для місцевих громад, так і для міжнародної торгівлі», – сказав він.

Своєю чергою, Постійний представник ПРООН Яко Сільє відзначив, що завдяки підтримці Уряду Нідерландів планується посилити протимінну діяльність й сприяти важливому соціально-економічному розвитку України.

Під час зустрічі іноземній делегації продемонстрували техніку, обладнання та інструментарій, які використовують піротехнічні підрозділи ДСНС під час розмінування деокупованих територій, зокрема, машини для перевезення особового складу й вибухонебезпечних предметів, механізованого розмінування, металодетектори й міношукачі, дрони для аеророзвідки та водного розмінування тощо.

Довідково

Королівство Нідерланди із 24 лютого 2022 року систематично надає допомогу Державній службі України з надзвичайних ситуацій у вигляді техніки, пожежно-рятувального й аварійно-рятувальне обладнання, засобів захисту та ін.

Програма розвитку ООН (ПРООН) реалізовує низку проектів, які передбачають розвиток піротехнічних підрозділів ДСНС України для здійснення розмінування, зокрема шляхом придбання техніки, засобів бронезахисту та засобів для пошуку вибухонебезпечних предметів, а також реалізації заходів інформування населення про мінну безпеку.