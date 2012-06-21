З нагоди Дня Соборності в облдержадміністрації пройшла акція «Патріотичний смаколик» – очільник Луганщини Юрій Гарбуз передав короваї та печиво курсантам Луганського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» та дітям «сірої зони».
Кондитерські вироби і вітання від керівника області підростаючому поколінню передадуть начальник Кадетського корпусу полковник Валерій Ємбаков та начальник Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва міста Сєвєродонецьк полковник Олег Фурс.
Звертаючись до офіцерів, Юрій Гарбуз зазначив: «Вам випала почесна місія – виховувати молоду зміну. Тема соборності майже через 100 років з Дня злуки УНР та ЗУНР знову набула актуальності. Ви має донести вашим вихованцям значення і символізм Дня Соборності України, щоби не допустити розколу країни у майбутньому».
Курсантам Кадетського корпусу очільник області побажав успіхів у навчанні, здоров’я, добра і миру та звернувся з напутнім словом: «Ви народилися вже у незалежній Україні і саме ви визначаєте її подальшу долю! У Вас одна Батьківщина – і в минулому, і в сьогоденні, і у майбутньому! Ви – наша гордість і надія!».
Прес-служба ОДА