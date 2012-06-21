Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
«На порядку денному – кадрове питання керівника «Укрзалізниці». Сьогодні ми розглянемо заяву Войцеха Балчуна про звільнення. Він прийняв це рішення абсолютно самостійно. Я його рішення поважаю», – сказав глава уряду.
Прем'єр додав: «За цей рік, хто би що не казав, в залізниці відбулися позитивні зміни. Я хочу подякувати йому за роботу. Він працював у достатньо важких умовах».
Гройсман назвав «Укрзалізницю» складним підприємством.
«Потрібно змінювати систему управління цим підприємством – незалежний менеджмент, наглядова рада», –заявив він.
Гройсман заговорив про «корпоратизацію державних підприємств» і згадав, що зараз цим займається перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів.
«Найближчим часом вийдемо із узагальненими рішеннями щодо створення наглядових рад, зокрема і вузів», – заявив прем'єр.
Сьогодні уряд розгляне призначення т. в. о керівника «Укрзалізниці» – першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова. Він є головою наглядової ради УЗ.
«Одразу маємо оголосити новий конкурс на пошук найкращого кандидата на управління цим важливим підприємством»,– сказав Гройсман та додав, що Балчун може залишитися радником керівника правління «Укрзалізниці» щодо логістики.
Причиною заяви Балчуна Гройсман назвав «особисті обставини».
Джерело: gazeta.ua