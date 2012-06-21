За поданням Кабінету Міністрів України у Верховній Раді зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно невиконання вимог законодавства щодо організації та забезпечення захисту інформації» (№ 6711).
Необхідність прийняття законопроекту зумовлена відсутністю в КУпАП відповідальності посадових осіб за невиконання вимог законодавства щодо організації та забезпечення захисту державних інформаційних ресурсів та/або інформації, вимога стосовно захисту якої встановлена законом, що циркулюють на об’єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах.
Унаслідок цього є загроза порушення цілісності й доступності державних інформаційних ресурсів та/або конфіденційності, цілісності й доступності інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом. Отже, КУпАП можуть незабаром доповнити ст. 188 прим. 49, яка за невиконання перелічених вимог передбачатиме штраф від 50 до 100 НМДГ.
У разі повторного порушення протягом року — від 100 до 150 НМДГ (1700–2550 грн). Відповідальність нестимуть посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, підприємств, установ й організацій незалежно від форми власності.