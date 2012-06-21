Наше суспільство й компетентні органи повинні бути готовими до вірогідних кібератак. На цьому сьогодні наголосив начальник департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк. З використанням можливостей сучасної техніки спеціалісти з кіберполіції зможуть набагато оперативніше реагувати на кіберінциденти.
Отримане днями обладнання, а це 194 одиниці надсучасної техніки для протидії кіберзагрозам, посиленої потужності зі спеціальним вбудованим програмним забезпеченням. За його допомогою спеціалісти з кіберполіції зможуть видобувати сліди того, що відбувається у кіберпросторі.
«Ми отримали спеціальні софти, які дають нам змогу віддалено отримувати інформацію з тих джерел, які не доступні звичайним громадянам, перехоплювати певний трафік тощо. Усе це дасть змогу запобігати кіберзлочинам у нашій країні», — додав очільник кіберполіції.
Додатково кіберполіція отримала обладнання, яке сприятиме взаємодії з міжнародними партнерами. З’явилася також змога передавати великі обсяги інформації в режимі реального часу для оперативного аналізу кіберзагроз, які можуть виникнути в майбутньому.
«Ми прогнозуємо, застерігатимемо й надаватимемо рекомендації, як запобігти майбутнім кіберзагрозам», — цитує слова Сергія Демедюка прес-служба Національної поліції України.
Відділ новин,
«Урядового кур’єра»