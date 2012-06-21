На території шести регіонів України — Києва, Львова, Павлограда, Житомира, Трускавця та Луцька — протягом 2015—2016 років орудувала група кіберзловмисників, які вночі цупили гроші з банкоматів. Загалом їхня здобич становила майже 2,5 мільйона гривень.
У департаменті кіберполіції Національної поліції України розповіли, як саме злочинцям вдавалося красти гроші. За допомогою ключів від сервісної частини банкомата один з них відкривав дверцята і з флеш-носія завантажував вірус, який мав забезпечити неконтрольовану видачу купюр. Коли ж, узявши гроші, зловмисники тікали, вірус відключав банкомат від системи банку. Тож недостачу грошей виявляли лише під час інкасації.
Коли поліцейські провели санкціоновані обшуки в помешканнях зловмисників, то крім доказів причетності злочинної групи до крадіжок, знайшли в них ще й… два справжніх банкомати, які кіберзлодії використовували як тренажери. На них злочинці не лише вправлялися в майстерності, а й випробовували віруси.
Загалом співробітники департаменту кіберполіції Нацполіції збирали докази цієї злочинної діяльності цілий рік. І ось у травні столична прокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт стосовно п’яти учасників цієї групи. За результатами досудового розслідування зловмисникам інкримінують незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж, підроблення документів та вчинення крадіжок в особливо великих розмірах організованою групою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Інна МИКОЛАЄНКО
для «Урядового кур’єра»