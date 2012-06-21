Уряд презентував електронний кабінет забудовника, в якому автоматизовано реєстрацію та отримання документів, дозволів, ліцензій і сертифікатів щодо об’єктів будівництва.
«Це перший крок до знищення корупції в будівельній галузі. Упроваджуємо електронний кабінет забудовника. Це повністю автоматизовані послуги, які надають миттєво і без участі чиновника. Наша команда робить усе, щоб у країні зникла корупція. І що швидше переведемо державу у смартфон, то менше буде корупції на побутовому рівні, а сервіси стануть якіснішими», — зазначає Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Процес відбуватиметься в кілька етапів. На першому передбачено надання послуг з отримання документів для будівель класу наслідків СС1, а це житлові та промислові будівлі (до чотирьох поверхів), а також об’єкти лінійної інфраструктури і дороги. Це стосуватиметься всіх етапів будівництва — від підготовчих і будівельних робіт до прийняття в експлуатацію.
На наступному етапі за кілька місяців будуть доступними онлайн-послуги стосовно об’єктів, що за класом належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.
Перевірка інформації в е-кабінеті буде автоматичною, зокрема щодо права власності на ділянку та її цільове призначення, параметрів відповідності об’єкта СС1: квадратура, кількість поверхів тощо.
«Ми зробили автоматичну послугу без чиновника. Людина більше не бере в цьому участі. Мета нашого уряду — зробити всі послуги такими. Цифрова трансформація й ІТ-інструменти — це лише технології, але найважливіше — розуміти суть самої послуги. Ми працюємо на результат і щоб він був ефективним», — додав віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За словами міністра розвитку громад та територій Альони Бабак, вже зареєстровано наказ, який регламентує роботу електронного кабінету. Користувачі послуг отримають інформацію, що і як їм робити. Послуга стане доступною з 24 грудня.
Подання повідомлення у паперовому форматі також залишатиметься доступним і звично забиратиме п’ять робочих днів, а декларації — десять днів. А через ЕКЗ рішення ухвалюватимуться автоматично — до п’яти секунд.