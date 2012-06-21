Право експорту до країн ЄС має нині 281 українське підприємство, зокрема 101 виробник харчових продуктів. Такі дані голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Володимир Лапа оприлюднив під час агропромислового інвестиційного форуму за участю представників французького бізнесу.
Наші підприємства мають право постачати до європейських країн м’ясо птиці й продукти з нього, рибу й рибопродукти, мед, яйця, молоко й молочні продукти. До Євросоюзу мають право експорту 180 підприємств-виробників нехарчових продуктів тваринного походження: пухо-перова сировина, шкірсировина, корми для непродуктивних тварин, субпродукти нехарчові, племінний матеріал, інші нехарчові продукти тваринного походження. Наприкінці минулого тижня ще одне підприємство отримало дозвіл постачати туди молочну продукцію, повідомляє прес-служба відомства.
«Для нас розширення ринків збуту є, було й буде одним із головних завдань. І ринок Європейського Союзу — серед пріоритетів», — наголосив Володимир Лапа.