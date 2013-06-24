На травень 2025 року в Україні вже 500 патронатних вихователів разом зі своїми помічниками опікуються майже тисячею дітей, які з тих чи тих причин не можуть бути з біологічними сім’ями. А на початку 2024 року в громадах працювало менш як 300 патронатних сімей. У них на тимчасовому вихованні перебували 638 дітей.

Залученню нових сімей сприяли законодавчі зміни і проєкт «Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату». Торік у липні Мінсоцполітики майже вдвічі збільшило оплату праці патронатних вихователів, запровадило оплачувану відпустку, оплачуваний час очікування дитини і можливість вихователеві мати оплачуваного помічника не з-поміж членів родини.

Нині послуга патронату є у 295 громадах. У 119 з них вона з’явилася вперше — за час втілення проєкту. Лідери за кількістю новостворених патронатних родин — Хмельницька, Чернігівська, Черкаська, Житомирська та Дніпропетровська області.

«Родина для кожної дитини починається з турботливих дорослих. Дякую кожній патронатній сім’ї за піклування про дітей у складних життєвих ситуаціях. 500 родин — амбітне досягнення і підсумок спільних зусиль багатьох людей. Однак цієї кількості все ще недостатньо, щоб забезпечити дітям в кожній громаді безпечне сімейне виховання. Тому рухаємося далі. Закликаю тих, хто має досвід роботи з дітьми, створювати патронатні сім’ї. Дізнайтеся про таку можливість у службі у справах дітей або центрі зайнятості, щоб стати турботливими вихователями для дітей, які цього потребують», — сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Завдяки патронату дитина уникає додаткового травмування: якщо вона залишилася без батьківського піклування, то потрапляє не в інституційний заклад, а в сім’ю. Тут дитина має індивідуальну підтримку, виховання та реабілітацію, повідомляє Мінсоцполітики.