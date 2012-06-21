Кількість жертв нового коронавірусу COVID-2019 на території Китаю на 2 березня зросла до 2912 осіб. Про це повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.
Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї перевищила 80 тисяч чоловік, нині одужало майже 45 тисяч осіб. Найбільша кількість інфікованих 67 тисяч випадків зареєстровано в провінції Хубей.
Спалах нового виду коронавірусу COVID-2019 було зафіксовано в китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року. Пізніше інфекція поширилася і в інших країнах. Найбільш гострою є ситуація в Італії, Південній Кореї та Ірані.
24 лютого посол КНР в Росії Чжан Ханьхуей заявив, що китайські фахівці розробили вакцину, яка попередньо вважається ефективною проти COVID-2019. Разом з тим у ВООЗ заявили про відсутність препаратів для лікування коронавірусу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»