Український Facebook, за оцінками самої мережі, виріс до 10 мільйонів акаунтів. Про це повідомляє Ain.ua.
Як зазначається, так сталося насамперед через блокування російських сайтів, зокрема соцмереж «ВКонтакте» і «Одноклассники», які довгий час були в топі популярних сайтів уанету.
Відзначається, що одним з перших знакову цифру зауважив Микита Коваленко, альфа Діджитал бутика Yellow Fox. Ще в травні, за його словами, цей показник в рекламному кабінеті оцінювався в 7,4 млн.
За словами Івана Дубинського, СЕО Factum Group Ukraine, яка готує звіти з популярних сайтів уанету для ІнАУ, в травні цього року 9 546 069 українців відвідало стартову сторінку найпопулярнішої в світі соціальної мережі, а 8 797 750 українців відвідало сторінки профілю.
При цьому, за даними SimilarWeb, відвідуваність ВКонтакте, яка до санкцій була найпопулярнішою соціальною мережею уанету, становить 3,8 мільйона унікальних візитів з десктопів на день. До введення санкцій цей показник становив 9,8 мільйона.