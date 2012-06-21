«Місто професій» — так називався черговий профорієнтаційний захід у Черкасах, організований обласним центром зайнятості. В акції взяли участь понад 4 тисячі місцевих жителів віком від 2 до 17 років. Вони випробували на практиці понад 50 професій, здобули знання і… одержали перші зарплати.
Дитячий соціальний проект організовано з ініціативи міжнародного ділового журналу Community. Під час заходу діти на вході до імпровізованого містечка отримували паспорти і мали змогу «влаштуватися на роботу», їх знайомили з правилами поведінки на території міста. Після короткого майстер-класу від фахівців різних галузей — рятувальника, пожежника, кінолога, вибухотехніка, інспектора ДАІ, фармацевта, соціального працівника, криміналіста, будівельника, перукаря, агронома, ветлікаря, діджея, автослюсаря, продавця-консультанта, садівника, лісоруба, кухаря, кравчині тощо — хлопці й дівчата почали опановувати спеціальності. Старанні юні працівники отримували першу заробітну плату за сумлінно виконані обов’язки, витратити яку можна було у крамниці солодощів та подарунків.
Кожен із представників професій намагався представити її цікаво, по-особливому, проводячи конкурси, організовуючи ігри. Була популярною, приміром, презентація прикордонників. Чимало було охочих відчути себе пожежником та поліцейським. Представники відомого кондитерського концерну показували діткам, як виготовляють цукерки.
Активно долучилися до акції й спеціалісти служби зайнятості. Вони надавали актуальну інформацію про професії, допомагали дітям зорієнтуватися в питанні майбутнього професійного вибору. Популярними були інтерактивні профорієнтаційні ігри (пазли, задачки, ребуси, головоломки). А наймолодші відвідувачі майбутню вподобану професію відображали в малюнках.
Понад 100 підлітків пройшли психодіагностичне обстеження для визначення майбутньої сфери професійної діяльності. Від фахівців центру зайнятості дізналися про актуальні професії й послуги, які там можна отримати молодим. Торік у заходах, організованих з ініціативи журналу Community, взяло участь понад 350 000 дітей у 25 містах України.