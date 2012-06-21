Зайчики, лисички та інші мешканці вінницького лісу днями були вражені нахабністю кількох двоногих істот, які серед ночі заходилися руйнувати їхній дім. Таку зухвалість сорока не стерпіла і дала знати кому слід. Коли добрі дяді взяли в свої руки сценарій дикунів, то миттю стали кумедними персонажами справжнього кіно — з погонею і пострілами.

За словами начальника  Погребищенського відділення поліції Володимира Гавриша, близько п’ятої   ранку надійшло повідомлення, що в лісі біля села Сніжна невідомі незаконно вирубують дерева. На місце злочину прибули слідчо-оперативна група поліції та група реагування патрульної поліції. Четверо зловмисників, які різали дерева, кинулися тікати мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Кілька мобільних груп поліції почали їх переслідувати. Втікачі дорогою викидали з автомобіля пилки та інші інструменти, які мали б стати речовими доказами їхнього злочину, а також дубові колоди, що були в кузові автомобіля. Після майже 50-кілометрової погоні двох зловмисників вдалося затримати в селі Гайворон Київської області. Вони виявилися жителями Рівненської області. Місце перебування двох їхніх спільників встановлюють.

«Незаконне вирубування саме на цьому лісовому масиві, віддаленому від райцентру на понад 30 кілометрів, траплялося і раніше. Звичайно, крадії брали найціннішу частину 80-річних дубів. Кубометр такої деревини на чорному ринку коштує приблизно тисячу євро. А дубових колод було заготовлено 11, тобто приблизно три куби», — зазначив керівник Погребищенського райагролісу Олександр Килівник.

Слідче відділення поліції відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 246 ККУ (незаконне вирубування лісу). Правопорушникам загрожує позбавлення волі або штраф. А це вагомі аргументи, щоб відмовитися привозити в ліс кіно.