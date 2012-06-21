Зайчики, лисички та інші мешканці вінницького лісу днями були вражені нахабністю кількох двоногих істот, які серед ночі заходилися руйнувати їхній дім. Таку зухвалість сорока не стерпіла і дала знати кому слід. Коли добрі дяді взяли в свої руки сценарій дикунів, то миттю стали кумедними персонажами справжнього кіно — з погонею і пострілами.
За словами начальника Погребищенського відділення поліції Володимира Гавриша, близько п’ятої ранку надійшло повідомлення, що в лісі біля села Сніжна невідомі незаконно вирубують дерева. На місце злочину прибули слідчо-оперативна група поліції та група реагування патрульної поліції. Четверо зловмисників, які різали дерева, кинулися тікати мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Кілька мобільних груп поліції почали їх переслідувати. Втікачі дорогою викидали з автомобіля пилки та інші інструменти, які мали б стати речовими доказами їхнього злочину, а також дубові колоди, що були в кузові автомобіля. Після майже 50-кілометрової погоні двох зловмисників вдалося затримати в селі Гайворон Київської області. Вони виявилися жителями Рівненської області. Місце перебування двох їхніх спільників встановлюють.
«Незаконне вирубування саме на цьому лісовому масиві, віддаленому від райцентру на понад
Слідче відділення поліції відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 246 ККУ (незаконне вирубування лісу). Правопорушникам загрожує позбавлення волі або штраф. А це вагомі аргументи, щоб відмовитися привозити в ліс кіно.