Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» у 2018 році буде проведений з 27 травня по 3 червня, передає УНН з посиланням на прес-службу фестивалю.
«Нові дати проведення наступного 47-го КМКФ «Молодість» — з 27 травня по 3 червня 2018 року. Більш докладно про програму КМКФ «Молодість» у травні 2018 року, а також про спеціальну подію «Молодість. Пролог» в жовтні 2017 року буде повідомлено на прес-конференції на початку вересня», — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що таке рішення дирекція фестивалю узгодила із Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів FIAPF та з усіма світовими кінофестивалями класу А і Б.