Фотограф-натураліст, спостерігаючи за китами біля берегів Південної Африки, зумів зняти на відео, як велика самка горбатого кита повністю вистрибнула з води. Зазвичай, ці тварини не відриваються всім тілом від води, а ця стрибнула зовсім як дельфін.
Американський фотограф-любитель Крейг Кейпхарт, який захоплюється підводним плаванням і зйомками, опублікував на YouTube відео, де горбаті кити граються біля узбережжя ПАР, недалеко від міста Мботі. Це популярне місце серед еко-туристів і особливо серед дайверів, повідомляють іноземні ЗМІ.