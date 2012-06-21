Сумщину відвідала делегація Китайської Народної Республіки у складі представників національної ядерної корпорації (СNNC), Інституту ядерної енергії (NPIC) та корпорації ядерної промисловості (CNEIC). У стінах Сумської ОДА учасники зустрічі обговорили широке коло питань подальшої співпраці Слобожанського краю з китайськими партнерами.
Як зазначив заступник голови Сумської ОДА Микола Подопригора, нині Україна і Китай демонструють зразки обопільно корисної і вигідної співпраці. Зокрема Сумщина, яка має значний промисловий і науковий потенціал, долучилася до реалізації відповідних проектів, насамперед у галузі атомної енергетики, завдяки чому вже одержано позитивні результати.
Так, три роки тому розпочалася співпраця Інституту прикладної фізики Академії наук України з Інститутом ядерної енергії Китаю в галузі ядерної енергетики. Мас-спектрометри Сумського ВАТ «SELMI» успішно використовують на китайських заводах з виробництва ядерного палива, а машинобудівне НВО та завод «Насосенергомаш» упродовж багатьох років постачають насоси для Тяньванської АЕС.
Під час переговорів китайська сторона запропонувала за участі NPIC та Інституту прикладної фізики створити в Сумах науковий парк, де українські та китайські науковці могли б спільно проводити дослідження. Як один з варіантів — відкрити в Інституті ядерної енергії Китаю сучасний дослідний комплекс на базі прискорювачів іонів. За словами Миколи Подопригори, у згаданих напрямах уже розпочалася робота. Сумська ОДА внесла на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції про включення кількох проектів до Протоколу чергового засідання українсько-китайської міжурядової комісії з торгово-економічного співробітництва, яке невдовзі має відбутися.