Китай є безперечним світовим лідером за обсягами експорту яблук, а Україна не входить навіть у ТОП-40 країн-експортерів цього рейтингу.
Такі дані озвучив на сьомій міжнародній конференції «Яблучний бізнес України – 2017» Андрій Ярмак, економіст інвестиційного центру FAO, повідомляє «АПК-Інформ: овочі і фрукти».
Станом на 2016 рік на частку Китаю припадало майже 20% світового експорту яблук. Далі в списку найбільших постачальників цих фруктів в світі значилися США та Італія: на частку кожної з цих країн припадало по 13% експорту. На третьому місці Чилі, частка якої становила 9% поставок.
Наразі частка України у світовому експорті яблук є дуже малою і досягала всього 0,08%.
Раніше повідомлялось, що на ринку України відзначається тенденція зростання цін на яблука.