Проект отримав назву «Бездимні міста», його оператором став нафтогігант Ѕіпорес, повідомляє видання China Daily.
Пілотна програма переходу від вугілля до геотермальної енергії вже здійснюється в повіті Сюнсянь, який знаходиться У 100 кілометрах від Пекіна, в провінції Хебей. Майже 60% території повіту багаті геотермальною енергією: тут б’ють гарячі підземні джерела температурою 55 градусів Цельсія – їх енергетичний резерв оцінюється в 6,63 мільярда тонн вугільного еквівалента.
В освоєння геотермальної енергії з 2016 по 2020 рік влада інвестує 40 мільярдів юанів (майже 5, 8 мільярда доларів). Потужності геотермальних електростанцій до 2020 року досягнуть 530 мВт, а площа опалюваних геотермальною енергією площ – 1,6 мільярда м². Особливо багаті геотермальною енергією китайські провінції Юннань і Сичуань, а також Тибетський автономний район КНР.