Китай має намір направити дві великі дослідницькі місії на Марс, а також космічний зонд на Юпітер. Про це повідомив заступник голови Національного космічного управління Китаю Ву Яньхуа, передає Xinhua.
За словами Яньхуа, перший зонд на Марс планується запустити до 2020 року. Передбачається, що ракета-носій «Чанчжен-5» виведе апарат на орбіту з космодрому Веньчан, а щоб дістатися до Марса, зонду знадобиться близько 7 місяців. Терміни запуску другої місії поки не називають.
Зазначимо, в опублікованій в кінці грудня «Білій книзі» про розвиток космічної галузі Китаю з 2011 року йдеться також про плани запустити зонд для дослідження Юпітера. Заступник голови Національного космічного управління Китаю підтвердив ці плани в коментарі Xinhua.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай успішно вивів на орбіту експериментальний комунікаційний супутник.