Китай слідом за багатьма іншими країнами хоче заборонити автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.
Про це заявив заступник міністра промисловості та інформаційних технологій Китаю Сінь Гобіно, повідомляє Коммерсант.
Влада країни вже працює над тим, щоб встановити конкретні терміни, до яких виробництво і продаж автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами будуть припинені.
За словами міністра, цей крок буде мати велике значення для навколишнього середовища і автомобільної промисловості Китаю і спонукає автовиробників активніше розвивати електромобілі.
Китай є світовим лідером з виробництва та продажу автомобілів. За даними Міжнародної організації автовиробників, у 2016 році в країні було вироблено 28 млн автомобілів, тобто близько 30% від усього світового виробництва (94 млн).
Відзначимо, що Китай далеко не перша країна, яка замислюється про заборону автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. У липні Франція і Великобританія оголосили про те, що вони збираються заборонити продаж таких автомобілів з 2040 року. Відомо, що багато інших країн, в тому числі Німеччина, Норвегія, Нідерланди, також розглядають можливість подібної заборони.
Нагадаємо, що автовиробник Volvo раніше повідомляв, що всі легкові автомобілі будуть оснащуватися електродвигунами або гібридними моторами, починаючи з 2019 року.
Крім того, німецька Porsche, яка входить до концерну Volkswagen, може в найближчому майбутньому відмовитися від виробництва машин з дизельними двигунами.