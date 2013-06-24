Влада Китаю запровадила санкції проти спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі через її візит на Тайвань.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Зокрема, речник МЗС КНР заявив: «Незважаючи на серйозне занепокоєння Китаюта рішучий опір, Пелосі наполягала на відвіданні Тайваню, серйозно втручаючись у внутрішні справи Китаю, підриваючи суверенітет і територіальну цілісність Китаю, розтоптуючи політику одного Китаю та загрожуючи миру та стабільності в Тайванській протоці».

Видання Bloombergзазначає, що Пелосі стала найвищим чиновником США, яка потрапила під санкції Китаю.

Торік Пекін запровадив санкції проти колишнього держсекретаря США Майкла Помпео.

При цьому раніше Вашингтон вирішив не накладати санкцій на лідера законодавчої влади Китаю Лі Чжаньшу через його центральну роль у нав’язуванні закону про національну безпеку Гонконгу в червні 2020 року, незважаючи на поширення санкцій на інших китайських чиновників.

Нагадаємо, після візиту на Тайвань спікера Палати представників Ненсі Пелосі Китай розгорнув масштабні військові маневриз бойовою стрільбою в Тайванській протоці.

Китай вважає самоврядний Тайвань своєю територією і порушує питання про можливість його анексії. США підтримують неформальні відносини та оборонні зв'язки з Тайванем.