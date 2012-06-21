Дві державні китайські компанії готові представити проекти будівництва сміттєпереробного заводу на Львівщині. Про це йшлося на зустрічі голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки з радником із торгово-економічних питань Посольства КНР в Україні Лю Цзюнь, повідомляє «Укрінформ».
«Зацікавленість у співпраці з Львівщиною з боку китайських інвесторів різнобічна. Крім спорудження заводу по переробці твердих побутових відходів, вони готові будувати дороги, ТЕЦ, модернізувати шахти, а також вкладати кошти в сільське господарство», — сказав пан Синютка.
Також йшлося про розвиток авіасполучення китайських міст зі Львовом для обміну туристами.