У гірському масиві в Чжанцзяцзе у Китаї планується будівництво моста, який буде практично невидимим. Про це повідомляє The Daily Mail.
Конструкція буде побудована із дзеркальної нержавіючої сталі і скла. Також у проекті задіють камінь — він буде відображувальним у вологому стані. Вода буде розпорошуватися кожні сім хвилин, створюючи туманний ефект між горами.
«Ідея полягає в тому, що структура відображає довкілля», — сказано в повідомленні. Вартість конструкції становитиме понад 4 мільйонів доларів.