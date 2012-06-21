До 2019 року в столиці Китаю планують завершити будівництво найбільшого в світі аеропорту площею 700 тисяч кв. м. Як пише «Вокруг света», необхідність у новому летовищі в Пекіні виникла у зв'язку з пасажиропотоком, що постійно зростає.
За даними Національної комісії розвитку і реформ Китаю, новий аеропорт стане домівкою для China Southern Airlines і China Eastern Airlines.
Проект терміналу найбільшого в світі аеропорту розробила нині покійна іраксько-британська архітектор і дизайнер Заха Хадід. За її задумом, всередині будівлі буде обладнано окремі пасажирські зони для міжнародних і внутрішніх рейсів, щоб скоротити час реєстрації.
«Загальна симетрія дизайну терміналу аеропорту разом з обтічними взаємопов'язаними формами створить ілюзію рідкої композиції, що перегукується з гармонією китайських ландшафтів. А кольори і матеріали стануть візуалізацією традиційної китайської культури», — йдеться на веб-сайті Хадід.
Інноваційною особливістю дизайну нової будівлі площею 700 тис. квадратних метрів буде центральний хаб із шістьма вигнутими «шипами» з проходами, які з'єднуються в одній точці, щоб полегшити навігацію терміналом.
На момент відкриття аеропорт матиме чотири злітно-посадкові смуги, але в планах ще кілька, які допоможуть збільшити пропускну спроможність летовища до 100 млн пасажирів на рік.
Паралельно також триває будівництво високошвидкісної залізниці, щоб забезпечити пасажирам швидкий і зручний доступ до терміналу.
Новий аеропорт допоможе зменшити пасажиропотік в Міжнародному аеропорту Пекіна, який на сьогодні визнано другим найбільш завантаженим у світі.