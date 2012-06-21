Завдяки великій кількості дерев і рослин місто поглинатиме майже 10 тисяч тонн вуглекислого газу, 75 тонн забруднюючих речовин і вироблятиме приблизно 900 тон кисню щорічно, пише indy100.
Місто досягне цих приголомшливих цифр завдяки майже мільйону рослин з більш ніж 100 видів.
Дизайн міста створив Стефано Боері, відомий за своїм попереднім проектом — двома хмарочосами з «вертикальними лісами».
Архітектор вірить, що влада Китаю нарешті розуміє, що їм потрібно прийняти нову, більш стійку модель планування міста. Вона охоплює не великі мегаполіси, а міста на 100 тисяч чи менше людей — архітектура повністю «зелена», передає The Guardian.
«Природа вражає, — пояснює свою ідею Боері. — Будівлі змінюватимуть колір щосезону. Рослини і дерева ростимуть і змінюватимуться. Я абсолютно не проти, щоб хтось повторював таке у себе вдома».
Розмаїття рослин, не лише у парках і садах уздовж вулиць, але й також на фасадах будинків, дозволить енергетично самостійному місту покращувати якість повітря, зменшити середню температуру повітря, створити шумові бар’єри.
А також покращити біорозмаїття живих видів, створюючи середовище для існування птахів, комах і дрібних тварин, що мешкають на території Лючжоу.
Коли роботи завершать, нове місто прийме 30 тисяч людей.
Нове Лісове Місто Лючжоу з’єднається з теперішнім Лючжоу (провінція Ґуансі) швидкісною залізницею та електричними машини.
Тут також буде декілька шкіл і дві лікарі.
Місто планують зробити самодостатнім в сфері енергетики через геотермальні та сонячні енергетичні ресурси.