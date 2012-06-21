Новий китайський автономний безлюдний підводний апарат (АНПА) «Хайі-7000» (Haiyi-7000) досяг рекордної глибини для апаратів такого класу, занурившись на 6329 метрів. Про це, як повідомляє РІА «Новости», пише видання Shanghai Observer.

«Рекордне занурення відбулося в точці Безодня Челленджера, яка є найглибшою точкою Маріанської западини. Таким чином «Хайі-7000»побив рекорд американського підводного робота Seaglider — 6 кілометрів», вказується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що «Хайі-7000»здатний досягати глибини лише 5751 метра. Зазначалося, що нова розробка китайських вчених може зацікавити Народно-визвольну армію КНР (НВАК). Як заявив тоді професор Юй Цзяньчен, військові можуть використовувати дані з «Хайі-7000», створюючи точну карту океану, що допоможе уникати субмаринам небезпечних районів.

АНПА є підводним роботом у формі торпеди або маленької підводного човна, метою якого є збір інформації про підводний рельєф, солоність води тощо.

Укрінформ