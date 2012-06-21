У Китаї для руху автомобілів відкрили нову автомагістраль G7 протяжністю майже 2,45 тис. км, яка забезпечує пряме сполучення між столицею Китаю Пекіном та найбільшим містом в північно-західній частині країни Урумчі. Особливістю нової магістралі є те, що вона проходить через пустелю Гобі, яка є п'ятою за величиною пустелею в світі, пише польський інформаційний ресурс Rynek Infrastruktury.
Дорога розташована в північній частині Китаю і простягається вздовж трьох районів пустелі Гобі – Бадан Джаран, Тенгрі і Улан-Бузький Шамо. Головною метою будівництва такої дороги було скорочення часу поїздки між Пекіном і Урумчі до 12 годин.
Офіційне відкриття маршруту відбулося у суботу, 15 липня, оскільки основна частина автомагістралі, яка пролягала через пустелю, вже побудована.
Зауважимо, що нині в світі немає аналогу китайському проекту дороги, більшість якої проходить пустелею. Шосе забезпечить швидку комунікацію міст, які розташовані вглибині континенту з прибережними містами. Будівництво дороги є частиною ініціативи «пояс і дорога», яка спрямована на магістральне з'єднання Китаю та Європи.
Видання зауважує, що наразі у Китаї активними темпами відбувається розбудова експрес-маршрутів загальна протяжність яких станом на кінець 2016 року становила 131 тис. км.