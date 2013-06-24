Китайська компанія DJI Technology Co Ltd, що спеціалізується на виробництві безпілотників, заявила про тимчасове призупинення бізнесу в росії та Україні, щоб не допустити використання своєї продукції у бою.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Як зазначається, це перша велика компанія з КНР, яка вирішила припинити продаж своїх товарів у росії після початку війни в Україні.

На відміну від багатьох західних фірм, які вийшли з росії на знак протесту проти її вторгнення в Україну, китайські компанії залишилися там, відповідно до позиції Пекіна щодо утримання від критики москви через конфлікт.

Представник DJI пояснив, що призупинення бізнесу має на меті позначити не відношення до якоїсь однієї країни, а принципи компанії як такі.

«DJI категорично не приймає будь-яке використання наших дронів з метою заподіяння шкоди, і ми тимчасово призупиняємо продажі в цих країнах, щоб гарантувати, що ніхто не використовує наші дрони в бою», - йдеться у повідомленні компанії.

Раніше українські офіційні особи та громадяни звинувачували DJI у передачі інформації про ЗСУ російським військовим. У компанії ці заяви відкинули. Однак представник DJI визнав, що в Інтернеті спливали відео, що вказують на використання російськими військами дронів компанії під час спеціальної військової операції. При цьому він наголосив, що вагомих доказів цьому поки що немає. Також він заявив, компанія не має інструментів для обмеження використання своєї продукції тією чи іншою стороною.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого президент росії володимир путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. російські війська знищують об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню і балістичних ракет.

США, Європейський Союз та інші країни світу застосували санкції проти країни-агресора, міжнародна ізоляція якої посилюється з кожним днем. Багато компаній оголосили про припинення роботи в росії та вихід зі спільних проєктів.