Голова наглядової ради ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов заявив, що китайські інвестори розглядають проект будівництва нової залізничної гілки Київ-Одеса.
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
«У довгостроковій перспективі, після того, як буде прийнятий новий закон «Про залізничний транспорт», який дозволить приватним інвесторам вкладати кошти у залізничну інфраструктуру, теоретично можливі приватні інвестиції в будівництво нового полотна, наприклад, за маршрутом Київ-Одеса. Але це дуже масштабний проект», – заявив Кравцов. За його словами, в минулому році інвестори з Китаю розглядали будівництво нової лінії Київ-Одеса. Вони провели певні дослідження для обґрунтування такої інвестиції і взяли паузу. Кравцов підкреслив, що такий проект може коштувати мільярди доларів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про заяву Євгена Кравцова, що в компанії допускають подорожчання квитків на популярних напрямках на 25%. Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.