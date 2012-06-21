Експерти оцінили потенційну вартість неосвоєних запасів корисних копалин в КНДР у 2,79 трильйона доларів. Про це повідомляє південнокорейське агентство Енхап з посиланням на доповідь видобувної компанії Korea Resources.
Аналітики підрахували, що на території Китаю знаходиться у 14 разів більше ресурсів, ніж в Південній Кореї. Їх розробкою займаються 38 компаній, 33 з яких – китайські, також укладені контракти з фірмами з Японії, Франції та Швейцарії. Сеул відмовився від ведення бізнесу з Пхеньянем в 2010 році, після торпедної атаки північнокорейськими військами корвета Чхонан. Тоді загинули 50 південнокорейських моряків, з них двоє цивільних осіб.
8 серпня КНДР пригрозила піти на «фізичні дії» у відповідь на прийняття Радою безпеки ООН щодо неї нових санкцій. Після цього глава Пентагону Джеймс Меттіс пригрозив Північній Кореї «загибеллю режиму і знищенням народу». Трамп, виступаючи перед прихильниками в штаті Алабама, заявив, що розбереться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, якого він презирливо назвав «коротуном з ракетою».
Рада безпеки ООН ухвалила стосовно КНДР ряд санкцій за проведення ракетних і ядерних випробувань.