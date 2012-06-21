Мережу установок, які створюватимуть штучні хмари розташують на Тибетському плато. Пристрої, створені Китайської корпорацією аерокосмічної науки і техніки, будуть спалювати хімічне паливо, випускаючи в повітря йодид срібла. Той конденсуватиме водяну пару, формуючи хмари і рукотворні дощі.
У Тибеті вже встановлено сотні таких пристроїв, адже саме Тибет є головним водним джерелом Янцзи, Меконгу та інших річок Китаю і Азії. Тільки один такий пристрій може створити досить хмар і опадів, щоб покрити територію у п'ять кілометрів, про це йдеться в інформації переданої South China Morning Post.
В Китаї мають намір забезпечити дощем і снігом територію понад 1,6 мільйона квадратних кілометрів (що в три рази більше Іспанії). Пальники спочатку розробили в рамках китайської військової програми для зміни погоди в оборонних цілях.
Деякі дослідники ставлять під сумнів безпеку такої дощової системи: велика кількість йодиду срібла в повітрі може негативно позначитися на здоров'ї людей на землі. Також штучне формування опадів на певній території може мати непередбачувані наслідки для інших районів, так як створення дощів в одному місці означає те, що вода забирається з повітря в іншому, там, де вона мала випасти дощем.
Реально оцінити наслідки подібної мережі поки ніхто передбачити не може, так як в такому масштабі вона ніколи не створювалася. Самі ж китайські дослідники дивуються із того, наскільки їхнє дітище ефективне. «Іноді сніг починає йти практично відразу після запалювання. Немов стоїш посередині чарівного шоу», – говорить один із китайських вчених, ім'я якого газета не розголошує.