Нещодавно на світовому ринку з’явилася нова модель від відомого китайського виробника – Xiaomi Mi Mix 3, яку фанати відразу ж достойно оцінили.
Однією з головних «фішок» смартфона експерти називають безрамковий яскравий екран. До слова, моду на такі екрани ввела японська корпорація Sharp.
Також гідністю флагмана стало і те, що він має потужний акумулятор в 3200 мАг. За допомогою дротової зарядки, телефон можна зарядити з 0 до 100% трохи більше, ніж за 2 години. А безпроводна зарядка, що йде в комплекті з апаратом, дозволяє зарядити телефон повністю трохи більше ніж за годину.
«Фішкою» флагмана є висувний блок. Такий механізм призначений для того, щоб створити максимально велику площу передньої панелі, де знаходяться датчик глибини і фронтальна камера. Тепер вони заховані за рухомою половиною слайдера, яку можна висунути на 1 см.
Крім цього, смартфон оснащений 24 Мп фронтальною камерою зі спалахом, що дозволяє робити якісні знімки навіть вночі. Телефон має алюмінієвий каркас і керамічну кришку. На сьогоднішній день ціна флагмана варіюється в межах 690 доларів. Експерти впевнені в тому, що співвідношення характеристик телефону до його ціни – сума цілком виправдана. Багато користувачів охарактеризували перший тиждень користування нового смортфона Xiaomi Mi Mix 3 як «побачив і закохався».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»