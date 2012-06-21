У Києві заплановано провести понад 130 толок, з них 90 —на території зеленого господарства. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Андрій Фіщук, передає кореспондент Укрінформу.
«У Києві зі сходженням снігу почалися масштабні роботи з прибирання міста та зелених зон зокрема. Обов’язковим завданням усіх комунальних служб міста є наведення порядку на територіях, за які вони відповідальні. Загалом у Києві заплановано провести понад 130 толок, з них 90 —на території зеленого господарства. Тому запрошуємо громадськість і мешканців міста взяти активну участь у наведенні ладу в місті», —сказав пан Фіщук.
За його словами, для роботи житлово-експлуатаційними організаціями придбано понад 5 тисяч одиниць інвентарю: лопати, мітли тощо. «Загалом для прибирання підготовлено більше 60 одиниць робочого інвентаря», —додав він.
Крім того, він наголосив, що «прямий обов’язок комерційного і приватного сектору —утримувати балансову територію в належному санітарному стані. Ті організації, що недбало ставляться до своїх обов’язків, ми штрафуватимемо. Сума штрафу може досягати 1700 гривень, якщо ми говоримо про юридичнихосіб. За цим слідкуватимуть близько 80 інспекторів благоустрою по всьому місту», —наголосив пан Фіщук.